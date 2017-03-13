Trabzonspor'da grev var

MedicalPark Trabzonspor oyuncuları 3 aydır maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle grev kararı aldılar. Takımdan bir kaç oyuncunun ayrılmasının gündem de olduğu belirtildi.

KADJİ İTALYA BASININA KONUŞTU

İtalyan basınına konuşan Trabzonspor'un pivotu Kenny Kadji'nin menajeri John Foster, Trabzonspor'a 15 Mart'a kadar süre verdiklerini, şayet bu zaman kadar ödemelerin yapılmaması durumunda tüm oyuncuların ve antrenörlerin takımdan ayrılacaklarını kulübe ilettiklerini söylediler.

Trabzonspor'da oyuncular dışında başantrenör Sergey Bazarevich'in de grev kararı aldığı belirtildi. Konuyla ilgili olarak Trabzonspor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Spor Toto Basketbol Ligi'nde 21 maçta 7 galibiyet ile 12'inci sırada olan Trabzonspor, son 2 maçını kaybetti.