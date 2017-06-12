Trabzonspor'da hedef golcü oyuncu transferi

Geride kalan sezonda forvet oyuncuları Hugo Rodallega'nın 15 maçta 6, Dame N'Doye'un ise 27 maçta 5 gollük performans sergileyerek bekleneni vermemesi üzerine bordo mavili yönetim yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti.

FORVET İSTENİYOR

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da hücum zenginliğini artırma yönünde yönetimden talepte bulunduğu ve bunun üzerine çalışmalara hız verildiği kaydedildi. Alternatifli bir liste ile transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yönetimin birçok isim için nabız yokladığı öğrenildi.

Villarreal'den Roberto Soldado, Milan'dan Carlos Bacca ve Manchester City'den Wilfried Bony gibi isimler için girişimde bulunan ancak dar bir transfer bütçesine sahip olan bordo mavililerin alternatif isimlere de yöneldiği, özellikle bonservis bedeli ödemeden ya da kiralık olarak alınabilecek oyuncular üzerinde durduğu belirtildi.