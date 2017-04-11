Trabzonspor'da iki transferde sona gelindi

Yeni sezon planlamasını yapan Trabzonspor, çok önemli iki yerli oyuncuyu renklerine bağlama konusunda büyük aşama kaydetti.

TUNAY YÜZDE 90 BİTTİ

Akşam gazetesinin haberine göre; Karadeniz ekibi devre arasında transfer görüşmeleri yapıp da alamadığı Kasımpaşa'nın yıldızı Tunay Torun'la anlaşmaya vardı.

Yüzde 90 oranında anlaşılan gurbetçi oyuncunun, yeni yapılanmada rol almak için çok istekli olduğu bildirildi.

Teknik Direktör Ersun Yanal, şampiyonluğa oynayacak kadroda mutlaka hamle oyuncusu olarak da kalitenin yükselmesini yönetimden istiyor.

EMRE AKBABA'YLA SÖZ KESİLDİ

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın çok istediği oyunculardan biri olan Tunay Torun'un yanı sıra Aytemiz Alanya'nın başarılı ve genç ismi Emre Akbaba da Karadeniz ekibiyle söz kesti.

Futbolcu ve kulübüyle temaslarını sürdüren Trabzonspor'un önümüzdeki sezon bu oyuncuyu da renklerine bağlaması kesin gibi...

Kayserisporlu başarılı oyuncu Deniz Türüç ise şu anda gündemde değil. Yönetim, ön libero pozisyonuna ise Beşiktaşlı Atiba tarzı bir yabancı almak için görüşmeler yapıyor.