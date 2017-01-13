Trabzonspor'da Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'un Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Ersun Yanal Mehmet Ekici'yi kadroya almadı.

ERSUN HOCA KADRO DIŞI BIRAKTI

Kadro dışı kararını bizzat teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği öğrenildi

"Mehmet Ekici konusu netleşmeden onu oynatmak istemiyorum." ifadelerini kullanan Yanal'ın Mehmet'in transfer spekülasyonları nedeniyle takımın huzurunun bozulmaması için bu kararı aldığı iddia edildi.

YÖNETİM RAPOR İSTEYECEK

Bordo mavili yönetimin ise konudan haberdar olmadığı ve Yanal'a kadro dışı kararını neden aldığını sorarak rapor isteyeceği öne sürüldü. Ersun Yanal karşılaşma sonrasında konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Mehmet Ekici bizim futbolcumuz. Çok spekülasyon var. Bizle kaldığı sürece bu böyle. Bizim içimizde olan bütün oyuncularla biz gidiyoruz. Bizle olmak istemiyorsa problem yok." dedi.