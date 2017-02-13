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Trabzonspor'da Onazi ameliyat oldu

Trabzonspor'da Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi ameliyat edildi.

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Trabzonspor'da Onazi ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, 20 Şubat Pazartesi sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından yarın başlayacak.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19.00'da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Bu arada, Karadeniz ekibinin Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi'nin özel bir hastanede hemoroid ameliyatı olduğu ve taburcu edildiği bildirildi.

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