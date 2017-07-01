Trabzonspor'da Onazi depremi

Konuyla ilgili Daily Sports'a konuşan Onazi, sözleşmesini fesih etmesine gerekçe olarak Trabzonspor'un mali yükümlülükleri yerine getirmemesini gösterdi.

3 AYDIR MAAŞ ALMIYOR

Onazi Trabzonspor'un maaşları ödememeyi bir alışkanlık haline getirdiğini ve 3 aydır maaşını alamadığını ifade etti.

Konuyla ilgili FIFA'ya gitmeye hazırlanan Nijeryalı oyuncunun, borçlarını ödemesi için bordo mavili yönetime ültimatom verdiği kaydedildi.

Onazi'nin, Temmuz'un ilk haftasının sonuna kadar yönetime süre verdiği, maaşlarının ödenmesi halinde FIFA'ya gitmeyeceği vurgulandı.