Trabzonspor'da orta sahaya iki aday var

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Başkan Usta transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, önceliklerinin orta saha transferi olduğunu vurguladı.

KUCKA YA DA LEİVA

Juraj Kucka transferinde henüz Milan kulübü yetkileriyle birebir temaslarının olmadığını söyleyen Usta, bayramın 1. günü öncelikli olarak Kucka ve sonrasında da birkaç oyuncu için İtalya'da temaslarda bulunacağını belirtti.

Trabzonspor'un bir diğer orta saha hedefi ise Liverpool ile sona eren sözleşmesi henüz yenilenmeyen Lucas Leiva.

Bu transferi sonuçlandırması için menajer Ahmet Bulut’a yetki veren Trabzonspor’un oyuncuyla yapılan ilk görüşmeden sonuç alamadığı belirtildi.

30 yaşındaki futbolcunun yüksek rakam talep ettiği ancak transferden vazgeçmeyen bordo-mavililerin yeni bir teklif daha yapacağı kaydedildi.