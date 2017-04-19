Trabzonspor'da Real Madridli Asensio üzüntüsü

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, salı akşamı Bayern Münih'e takımının 4'üncü golünü atan Real Madrid’in genç yıldızı Marco Asensio’yu geçen yıl transfer döneminde almak istediklerini açıkladı.

SEZON BAŞINDA TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Bordo mavili kulübün Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid’in Bayern Münih ile oynadığı karşılaşmada 64’üncü dakikada oyuna girdikten sonra 112'nci dakikada 4'üncü gole imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marco Asensio’nun sezon başında transfer listelerinde olduğunu söyledi.

KİRALIK GELECEKTİ

Nevzat Aydın, sosyal medya hesabı twitterdan Asensio’nun golü sonrası, ‘Ah Asensio ah’ şeklinde yaptığı paylaşıma bir taraftarın, ‘Asensio ile Bero’yu aynı ekip mi belirledi?’ sorusu üzerine, "Bütçe diye bir şey var. Asensio kiralık gelecekti" yanıtını verdi. Bilindiği gibi Aydın, devre arasında transfer komitesindeki görevinden istifa etmişti.













