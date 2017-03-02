Trabzonspor'da Rodallega krizi

Trabzonspor’un 1.6 Milyon Euro’ya transfer ettiği Rodallega’nın ilk taksidi olan 600 bin Euro’nun sadece 200 bin Euro’sunu ödemiş olması, geri kalan 400 bin Euro’yu Akhisar kulübüne ödememesi sonrası Manisa ekibi konuyu kulübün avukatlarına devretti.

AVUKATLAR GELDİ

Akhisar kulübü ise Rodallega transferinin ilk taksidi olan 400 bin Euro’yu tahsil etmek için Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerine geldi.

Burada Trabzonsporlu yetkililer ile bir ön görüşme gerçekleştiren Akhisarlı avukatlar ile Bordo Mavili avukatlar bugün masaya oturacak. Rodallega’nın ücretinden geri kalan bölüm için kaynak arayışını sürdüren Bordo Mavililer toplantıdan çıkan sonuca göre ödeme planı oluşturacak.

900 BİN EURO

Öte yandan Hugo Rodallega ile ilgili Bordo Mavililerin 900 Bin Euro daha ödemesi bulunuyor.