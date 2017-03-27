Trabzonspor'da Yaya Toure sesleri

Trabzonspor'da yönetim, gelecek sezon için taraftarların ısrarla istediği yıldız futbolcu transferi için kaynak arıyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Guardiola'nın bir dönem kadro dışı bıraktığı ancak daha sonra affettiği Yaya Toure'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Manchester City'den ayrılması beklenen Yaya Toure ile öngörüşmeler yapan yöneticileri düşündüren ise maddi kaynak.

Toure'nin yüksek maliyeti nedeniyle yöneticiler, öncelikle sponsor arayışına başladı. Hedef; kulübün kasasından para çıkmadan bir yıldız futbolcuya gelecek sezon bordo mavili formayı giydirebilmek.