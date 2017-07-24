Trabzonspor'da yeni hedef Ganso

Trabzonspor 10 numara transferi için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-Mavililer, orta sahaya yıldız bir oyuncu almak için harekete geçmiş ve son olarak Milan'ın Arjantinli yıldızı Jose Sosa'ya teklifte bulunmuştu.

GANSO İÇİN YENİ TEKLİF

Trabzonspor, Tangocu yıldızın kulübüyle anlaşmış ancak kendisinin yıllık 4 milyon Euro istemesi üzerine görüşmeleri askıya almıştı. Karadeniz Fırtınası, daha önce de gündeme gelen Sevilla'nın 27 yaşındaki Brezilyalı 10 numarası Ganso için yeni bir teklif hazırlığında.

Bordo-Mavililer daha önce de Sambacı'nın transferi için uğraşmış ancak Sevilla'yı ikna edememişti. Karadeniz ekibi bu transfer için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

BURAK BEKLENİLİYOR

Trabzonspor Ganso transferine yoğunlaşırken Burak Yılmaz'dan gelecek cevabı bekliyor. Fırtına, tecrübeli golcüyle anlaştı. Burak Yılmaz'ın kulübü Beijing'i ikna etmesi gerekiyor.

Çin kulübünün 4 milyon Euro'luk teklifi kabul edeceği öğrenildi. Trabzonspor'un bu transferde ısrarcı olduğu ve resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılacağı bildirildi..