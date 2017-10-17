Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlığı

Celta Vigo'da ilk 11'de sahaya çıkan Emre Mor, Las Palmas deplasmanında gol atarak siftah yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, Monaco maçı öncesi konuştu. Gençlerbirliği maçı için "iyi takımlar da kaybedebilir" dedi.

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Kocaman'dan Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile aralarında suni bir puan farkı olduğunu söyledi.