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Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlığı

Bordo mavili ekip, Akhisarspor hezimeti sonrası, bu Cumartesi deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Sahasında 6-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor yenilgisinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı fesheden bordo-mavililer, altyapı koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde basına kapalı çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlığı

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynayan futbolcuların, antrenmanı koşuyla tamamladığı, diğer oyuncuların yarı sahada maç yaptığı bildirildi.

KUCKA VE ONAZİ SAKAT

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle salonda çalışan Juraj Kucka ile Ogenyi Onazi'nin katılmadıkları öğrenildi.

Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın (bugün) akşam yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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