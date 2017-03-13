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Trabzonspor'dan Akhisar'da muhteşem geri dönüş

Bordo mavililer, bugüne kadar hiç kazanamadığı Akhisar deplasmanından, geriye düşmesine rağmen galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'dan Akhisar'da muhteşem geri dönüş
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N'Doye'un 2 golle yıldızlaştığı maçta Karadeniz Fırtınası 3-1 kazandı, Galatasaray maçı öncesi moral depoladı.

Maça iki takım da hızlı başlarken ilk golü bulan taraf Akhisar oldu. 11. dakikda soldan Olcan'ın harika ortasını boş geçmeyen Cikalleshi, kafayla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarıda bambaşka bir Trabzonspor vardı.

58'de N'Doye'un klas golüyle eşitliği yakalayan Karadeniz Fırtınası, 77'de Rodallega'nın düşürülmeyile bir de penaltı kazandı.

Atışı gole çeviren Uğur Demirok, Trabzonspor'u öne geçirirken, 82'de bir kez daha sahneye çıkan N'Doye, maça noktayı koydu: 1-3.

Bu sonuçla 38 puana yükselen Trabzonspor haftayı 5. sırada kapattı. Akhisar ise 27 puanla 14. sırada kaldı.

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