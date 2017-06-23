Trabzonspor'dan ayrılan Zeki Yavru: Maddi zararım oldu

Zeki Yavru, Trabzonspor'la bağlarını kopardıktan sonra ağır sözler sarfetti. Lig Radyo'da Mixed Zone programında konuşan Zeki'nin sözleri çok tartışılacak.

MADDİ ZARARIM OLDU

İşte o açıklamalar:

"Sezona takım olarak iyi başlayamadık. Kendi adıma iyiydi ama... Devre arası yapılan takviyeler ve yabancıların seviyesinin artmasıyla iyi işler çıkmaya başladı. İkinci yarıda fazla şans bulamadım ve ayrılık kararımda bu da etkili oldu. Ayrılmayı istemek benim talebimdi en başında. Ancak kulübümüz de buna sıcak bakıyorlarmış demek ki hemen gerçekleşti ayrılık. Sorun değil, zaten ayrılmayı ben istedim. Talebimi söyledim, karşılığında da kabul gördü ve güzel bir şekilde ayrıldık, biraz benim açımdan maddi anlamda zararıma oldu tabii..."

HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM

"Biz Trabzonlu oyuncular olarak karakterimiz hırsımız ve mücadelemiz ön planda hep. 90 dakika boyunca sahada en fazla bunu biz veriyoruz. Ancak sadece bizim için geçerli değil. Kıymet bilinmemesi çok eskiye dayanan bir şey. Geçmişte bizim abilerimize yapılanlar bize de yapıldı. Sorun değil, biz bunlarla başa çıkmayı başardık. Bizi seven kadar sevmeyen de olacak. Herkes herkesi sevemiyor sonuçta. Mücadele ettik bunlarla. Bizi destekleyenlerden Allah razı olsun. Ama ben kendi adıma konuşayım. Haksız yere bu tepkiyi gösterenlere ve beni haksızlığa uğratanlara zaten hakkımı helal etmeyeceğim."