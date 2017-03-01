Trabzonspor'dan Burak Yılmaz atağı

Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

SÖZ ALINDI

50. yılda şampiyon bir kadro oluşturmak için çalışmalar yürüten Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz'ı kadroya dahil etmek için harekete geçti.

31 yaşındaki forvetle görüşen bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, istediği sonucu aldı. Milli oyuncu sezon sonunda Trabzon'a transfer görüşmesi için söz verdi.

SORİANO'YU ALDILAR

Salzburg'tan Soriano'yu transfer eden Beijing'in sezon sonu Burak'a gidişi için izin vereceği öğrenildi.

Burak Yılmaz son maçında 2 gol attı - İZLE

GOL KRALI OLMUŞTU

Hatırlanacağı gibi yıldız futbolcu, 2 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da toplamda 55 gol atmış ve taraftarın gönlünde taht kurmuştu.