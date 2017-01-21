Trabzonspor'dan Caceres açıklaması

Trabzonspor sezon başında Juventus'tan ayrılan ve stoper olarak görev yapan Uruguayluı Martin Caceres'i sağlık kontrolünden geçirerek sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirmiş fakat daha sonra transferin gerçekleşmenden futbolcunun ülkesine döndüğü belirtilmişti.

TALEP ETTİĞİ ÜCRET YÜKSEK

Bugün Trabzonspor resmi internet sitesinden resmi açıklama geldi. Açıklamda, ''Son günlerde spor kamuoyunu meşgul eden ve sosyal medya üzerinden de sürekli gündemde tutulan Uruguaylı futbolcu Martin Caceres'le ilgili kulübümüzden bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Kulübümüzün daveti üzerine İstanbul'a gelen ve Başkanımız Muharrem Usta ile görüşme gerçekleştiren Martin Caceres'le talep ettiği ücretin yüksek bulunması nedeniyle resmi transfer görüşmelerine başlanmamıştır. Olumsuzlukla sonuçlanan bu görüşme sonrası taraflar el sıkışarak masadan ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' ifadeleri kullanıldı.