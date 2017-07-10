Trabzonspor'dan Gökhan İnler atağı

Transferde gaza basan ve İtalyan devi Milan’dan Juraj Kucka’ya 3 yıllık imza attıran Trabzon, orta sahaya defansif gücü yüksek bir isim daha ararken; ibre sürpriz bir şekilde Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Gökhan İnler’e döndü.

TARAFTAR DA ÇOK İSTİYOR

Gary Medel konusunda kulübü İnter ile anlaşan ancak Şilili yıldızdan halen olumlu bir yanıt alamayan Bordo-Mavili yöneticilerin, Beşiktaş’ta umduğunu bulamayan 33 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli yıldız için temaslara başladığı öğrenildi.

Taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Gökhan İnler’i çok istediklerini gösterdi.

RAKİPLER: ATALANTA, BAŞAKŞEHİR, GÖZTEPE

“Hiçbir şekilde onlara gitmem” diyerek Fenerbahçe ve Galatasaray’a ilk günden kapıyı kapatan Gökhan İnler’e, İtalyan ekibi Atalanta ile Türkiye’den Medipol Başakşehir ile Süper Lig’e yeni yükselen Göztepe’nin de yakın ilgi duyduğu, ancak İnler’in ilk tercihinin Trabzon olduğu kaydedildi. Geçen sezon 16’sı ilk 11, 30 resmi maçta şans bulan Gökhan, skora 2 asistlik katkı sağladı.