Trabzonspor'dan gurbetçi atağı

Trabzonspor Bundesliga 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf'ta oynayan 22 yaşındaki Kaan Ayhan ile Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen'de forma giyen 17 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

BİZE KATKI YAPACAKALARDIR

Teknik direktör Ersun Yanal iki oyuncu için de, "Gelişime açık ve bize katkı yapacaklardır" raporu verdi.

Nijmegen ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Trabzon kökenli Ferdi'yi bir süredir takip eden bordo-mavililerin cazip bir teklif sunması bekleniyor. Oyuncu, bu sezon toplamda 30 maça çıkarken, 4 gol attı, 2 de asist yaparak takımına katkı verdi.