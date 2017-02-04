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Trabzonspor'dan Mehmet açıklaması: F.Bahçe de almayacak

Trabzonspor Yöneticisi Gençağa Meriç, F.Bahçe'nin kulüpler arasında gerginliğe neden olan Mehmet Ekici'yi transfer etmeyeceğini iddia etti.

Trabzonspor'dan Mehmet açıklaması: F.Bahçe de almayacak
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Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Mehmet Ekici'yle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

F.BAHÇE DE ALMAYACAKTIR

Meriç, “Bu konuda yönetimin tavrı net. Sezon sonuna kadar kadro dışı kalmaya devam edecek. Benim kanaatim Türkiye’de başka bir takımda oynayamaz. Fenerbahçe’nin de Mehmet Ekici’yi bu saatten sonra alacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe, Trabzonspor camiasını hiçe sayarak Ekici’yi almayacaktır. Başkanımız Muharrem Usta’nın katıldığı televizyon programında, ‘İki camiayı germek için Mehmet Ekici’ye mi kaldı Fenerbahçe’ sözleri de bunun kanıtı” dedi.

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