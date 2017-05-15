Trabzonspor'dan Ndiaye için çarpıcı teklif

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal'ın bizzat istediği 26 yaşındaki hücum oyuncusu Ndiaye için Başkent ekibine geniş kapsamlı bir teklif yaptı.

2,5 MİLYON EURO VE 5 FUTBOLCU

Bordo-mavili ekip, 2.5 milyon euronun yanı sıra, Sefa Yılmaz, Ibanez, Muhammet Demir, Aykut Demir ve Ramazan Övünç’ün gibi 5 futbolcunun yer aldığı bir teklif yaptı.

Osmanlı’nın bu cazip teklife sıcak baktığı belirtilirken, Ndiaye’nin de Trabzonspor’da oynamak istemesi ‘Fırtına’nın elini güçlendirdi.

Bordo-Mavili yöneticilerin, bu transfere büyük ihtimalle ‘bitti’ gözüyle baktıkları öğrenildi. Ndiaye, bu sezon 40 resmi maçta 7 gol attı, 3 asist yaptı.