Trabzonspor'dan tarihi performansı

2016-17 sezonunun 2’nci yarısında oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 26 puana ulaşan bordo mavililer, 23 puan topladığı 1991-92 sezonunu geride bıraktı, 1974-75 sezonundan bugüne mücadele ettiği ligde 2’nci yarılarda ilk 10 haftalar itibariyle en iyi performansı elde etti.

SON 5 YILIN EN İYİSİ

Trabzonspor ayrıca ligin 26’ncı haftaları göz önüne alındığında son 5 yılda en çok puan topladığı dönemi yaşıyor. Son olarak 2011-12 sezonunun 26’ncı haftasında 45 puan toplayan bordo mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle puanını 44’e yükseltti, son 5 yılın en iyi performansını elde etti.

NAMAĞLUP UNVANINI SÜRDÜRDÜ

Ligin ikinci yarısında geride kalan 10 haftada yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, namağlup unvanını da korudu.

Spor Toto Süper Lig’de, 2017 yılının ve ikinci yarının yenilgisiz tek takımı konumunda yer alan Trabzonspor, yakaladığı 10 maçlık puan serisiyle birlikte ilk yarıda 16 haftada topladığı puandan fazlasını elde etti.

Ligin ilk yarısını 18 puanla tamamlayan bordo mavililer, 2'nci yarıda geride kalan 10 haftalık bölümde 26 puana ulaştı ve ilk yarıdaki performansını geride bıraktı.