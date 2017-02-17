Trabzonspor’dan teröre lanet

Resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Şanlıurfa Viranşehir’de adliye ve emniyet personelinin kaldığı lojmanların yakınında gerçekleşen hain terör saldırısında 10 yaşında bir yavrumuzun hayatını kaybettiğini, çok sayıda vatandaşımızın da yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, bütün yurttaşlarımızı ayrım gözetmeksizin hedef seçen terör örgütlerinin, ülkemizin birliğine ve toprak bütünlüğüne karşı yürüttükleri bu hain saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Alçak saldırıda yaşamını yitiren yavrumuza Yüce Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz”