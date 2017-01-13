Trabzonspor'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunda hareketli günler geçiren, en son Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı renklerine katan Trabzonspor, genç oyuncusu Muhammet Beşir'i de 1461 Trabzon'a kiraladı.
KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI
Trabzonspor tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Profesyonel Futbolcumuz Muhammet Beşir' in, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar 300.000.-TL + KDV karşılığında, 1461 Trabzon Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.' ye geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.