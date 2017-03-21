Trabzonspor'dan Welthon'a yakın takip

Ligde son 9 maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alan ve son olarak G.Saray’ı 2-0 yenen Trabzon’da gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadro için atağa geçildi.

Bordo-Mavililer’in, bu doğrultuda 24 yaşındaki golcü Welthon için nabız yokladığı ortaya çıktı.Trabzon kurmaylarının, Portekiz’in Paços Ferreira takımında forma giyen genç oyuncuyu 0-0 biten Tondela maçında izlediği belirtildi.

BONSERVİSİ 1.5 MİLYON EURO

Bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 11 gol ve 3 asistlik başarılı bir performans ortaya koyan Welthon’un bonservis bedelinin 1.5 milyon Euro olduğu bildirildi. Trabzon’un, genç golcünün menajeriyle yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.

Bu arada Welthon ile ilgilenen tek kulübün Trabzon olmadığı dile getirildi.

