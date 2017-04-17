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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesini 2022'ye kadar uzattıklarını ve uzun yıllar takımda kalacağını söyledi.

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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Ahmet Çubukçu, ligin sonu yaklaştıkça transfer haberlerinin basında yer almasının doğal olduğunu ancak kendilerinin bu konuya değil, ligin geri kalan kısmına yoğunlaştıklarını kaydetti.

Takımda birçok oyuncuya transfer teklifi geldiğine yönelik haberlere ilişkin ise Çubukçu, "Bize gelen resmi bir öneri yok. Trabzonspor'un her oyuncusu değerlidir. İkinci yarının en başarılı takımının oyuncularına transfer tekliflerinin gelmesi normal olacaktır. Şu anda bizim bu konuda bir önceliğimiz yok. Gelecek sezon şampiyonluk  mücadelesi veren bir takım oluşturma gayretinde olduğumuzu söylemiştik. Bu yolda oyuncularımızla başarıya yürümek istiyoruz.Transfer konusuna şu anda kapalıyız." şeklinde konuştu.

UZUN YILLAR KALACAK

Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından izlendiği şeklindeki haberlere değinen Çubukçu, "Yusuf, kendi bünyemizden çıkan Trabzonspor'a büyük katkılar sağlayacağına inandığımız bir oyuncu. 2022 yılına kadar da sözleşmesini uzattık. Uzun yıllar takıma fayda sağlayacaktır." dedi.

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