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Trabzonsporlu futbolcu Bero ameliyat edildi

Trabzonspor'da, sakatlığı bulunan Slovak futbolcu Matus Bero'nun Almanya'da ameliyat edildiği bildirildi.

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Trabzonsporlu futbolcu Bero ameliyat edildi

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,  futbolcunun ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık  sonrası sağ diz dış menisküsünde yırtık tespit edildiği anımsatılarak, oyuncuya  uygulanan tedaviler sonucu ligin ilk devresini tamamladığı ifade edildi.

PAZARTESİ KAMPA KATILACAK

Açıklamada, Slovak futbolcunun Antalya Belek'te devam eden kampta  ağrılarının arttığına işaret edilerek, "Oyuncumuza dün gittiği Almanya’nın Berlin  kentinde kulüp doktorumuz Ufuk Şentürk’ün de katılımıyla artroskopik ameliyat  yapılmıştır. Pazartesi günü takımımızın Antalya kampına katılacak olan Bero'nun  rehabilitasyonuna hemen başlanacak olup en kısa sürede sahalara dönmesi  beklenmektedir." denildi.

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