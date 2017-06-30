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Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak oyuncularını sağlık kontrolünden geçirdi.

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Trabzonsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarına başlayacak oyuncuların sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

ÇEŞİTLİ KONTROLLERDEN GEÇTİLER

Açıklamada, özel bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrolü kapsamında futbolcuların çeşitli testlere tabi tutulduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Oyuncularımızın dahiliye, kardiyoloji, göz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji ve kulak burun boğaz kontrolleri yapıldı. Laboratuvar, radyoloji ve kardiyoloji tetkiklerinin yanı sıra futbolcular, eko efor testine de girdi."

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