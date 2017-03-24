Trabzonsporlu Mas milli maçta korkuttu

Arjantin-Şili maçı 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Trabzonsporlu Emmanuel Mas, Monumental Stadı'ndaki Dünya Kupası eleme maçına ilk 11'de başladı ancak sakatlanarak çıktı.
Lionel Messi, Sergio Aguero, Angel Di Maria, Mascherano ve Higuain gibi yıldızların yer aldığı kadro, rakibi karşısında sonuca Messi'nin penaltıdan attığı golle gitti.
Oynadığı süre içerisinde başarılı bir performans sergileyen Mas, bir korner atışı sırasında talihsizlik yaşadı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ
Bordo-mavili futbolcu pozisyonda topu uzaklaştırırken, takım arkadaşı kalecisi Romero tarafından oyuncunun başının arkasına sert bir darbe geldi.
Bunun üzerine ilk yarının sonunda oyundan alındı. Yapılacak incelemenin ardından, salı günü La Paz'da oynanacak Bolivya maçında forma giyip giymeyeceği netleşecek.
Maas özellikle Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda fırtına gibi esen Trabzonspor'un başarısında başrolü oynayan isimlerden biri durumundaydı.