Trabzonspor'u durduran yok

Sonradan oyuna giren N'Doye 2 gol atarak takımının galibiyetine katkı verdi

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 1-0 geriye düştüğü müsabakada deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı müsabakada ikinci yarı N'Doye'nin (2) ve Uğur Demirok'un penaltıdan bulduğu gollerle Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, puanını 38'e çıkardı ve averajla 5. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavili ekip, 2017'deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor.

- İkinci devrenin lideri

Karadeniz temsilcisi, 2016-2017 sezonunun ikinci devresinin lideri olarak dikkati çekti.

Bordo-mavili takım, ligin ikinci bölümünde geride kalan 8 haftada kazandığı 20 puanla, en fazla puan toplayan takım oldu. Lig lideri Beşiktaş, ikinci devrede 19 puan elde etti.

- Ersun Yanal'ın en başarılı dönemi

Trabzonspor'da 3. dönemini geçiren teknik direktör Ersun Yanal, bordo-mavili ekiple en başarılı olduğu dönem olan 2014-2015 sezonundaki performansını geride bıraktı.

O sezon 16 ila 23. haftalar arasında 5 galibiyet ve 3 beraberlik alan ve 18 puan toplayan Trabzonspor, bu sezon son 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 20 puana ulaştı. Bu performansla Ersun Yanal bordo-mavili takımdaki en başarılı dönemine ulaştı.

- Akhisar Belediyespor'a karşı deplasmanda ilk galibiyet

İki takım arasında ligdeki 10. müsabakada Trabzonspor, 3. galibiyetine ulaştı. Trabzonspor bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Deplasmanda rakibine karşı ilk galibiyetini alan Trabzonspor, diğer dış saha maçlarında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

- N'Doye'den 2 gol birden

Bu sezon ligde Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Galatasaray maçında 1 golü bulunan N'Doye, bordo-mavili formayla ilk kez bir maçta 2 gol birden attı.

Türkiye kariyerinde 30. lig maçını geride bırakan Senegalli oyuncu ligde 3. golüne ulaştı.

- Uğur Demirok gole sevinmedi

Hugo Rodallega'nın düşürülüşüyle kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Uğur Demirok, gole sevinmedi.

Eski takımına karşı forma giyen başarılı savunma oyuncusu, bu sezon toplamda dördüncü golüne ulaşırken, bu gollerden 3'ünü penaltı atışından buldu.

- Cikalleshi'nin "siftah"ı yetmedi

Akhisar Belediyespor'un Medipol Başakşehir'den kiraladığı Sokol Cikalleshi, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü attı.

Ege temsilcisiyle ligde 4. maçını geride bırakan Cikalleshi, kupada ise 2 karşılaşmaya çıktı.

İç sahada 4 maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisar Belediyespor, daha önce oynadığı 4 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Trabzonspor karşılaşmasından önceki 4 iç saha maçında gol yemeyen yeşil-siyahlı ekip, bu maçta kalesinde 3 gol gördü.