Trabzonspor'un bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 13’üncü sırada tamamlayan Trabzonspor’da kötü giden tablo, yeni yılda tersine döndü.

Bordo mavililer, 2017 yılında lig ve kupada oynadığı toplam 5 maçta 4 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. Trabzonspor, 2 kupa maçında Gümüşhanespor'la golsüz berabere kalıp Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup ederken, ligde çıktığı 3 maçta ise Bursaspor’u 2-1, Kasımpaşa’yı 1-0 ve Gaziantepspor’u 4-0’lık skorla yendi.

GOL SORUNU AŞILDI

Ligin ilk 16 haftalık bölümünde toplam 12 gol kaydederek en az gol atan takımlar arasında yer alan Trabzonspor, ikinci yarıda gol sorununu çözdü. Bordo mavililer, ligin ikinci devresinde 3 maçta 7 gol kaydetti.

Trabzonspor ikinci yarıda oynadığı 3 lig maçını da kazanarak bu sezon ilk kez ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı, sıralamada da 27 puanlı 6’ncı sıradaki Osmanlıspor’un gerisinde averajla 9’uncu sırada yer aldı.

YENİLER KATKI SAĞLADI

Sezon başında 7, devre arasında ise şu ana kadar 5 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor’da yeni transferler de takıma katkı sağlamaya başladı. Bordo mavililerde sezon başında takıma katılan Fabian Castillo, ligin ikinci yarısında 2 gol kaydederken, devre arası transfer döneminde takıma katılan oyunculardan Emmanuel Mas 1 gol, Olcay Şahan ise 3 asistlik performans sergiledi.

YUSUF YAZICI TAKIMI SIRTLADI

Mehmet Ekici’nin kadro dışı bırakılmasından sonra ilk 11’de görev almaya başlayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, A takım formasıyla çıktığı 8 maçta 4 gol atıp 6 asist yaparak 10 gole katkı sağladı. Yusuf Yazıcı, sezonun 2'nci yarısında 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak takımını sırtladı.

BERO ARADA DÖNECEK

Trabzonspor’da devre arası kamp döneminde sağ dizinden ameliyat olan ve tedavi sürecinin ardından saha çalışmalarına başlayan orta saha oyuncusu Matus Bero’nun lige verilen arada takıma dönebileceği belirtildi. Slovak futbolcunun durumunun iyiye gittiği, 11 Şubat’ta oynanacak Osmanlıspor maçına kadar eksiklerini gidererek takıma dönmeyi hedeflediği kaydedildi.