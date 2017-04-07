Trabzonspor'un ilk transferi Osmanlı'dan

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro yaratmak isteyen Başkan Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda transfer sezonunu erken açtı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Devre arasında Trabzonspor'un çok istediği ancak Osmanlıspor’un yerine adam alamayınca transferine onay vermediği 27 yaşındaki Ndiaye bu kez Trabzonsporlu olacak.

Karadeniz ekibi, orta sahanın merkezinde hücuma dönük görev yapan Senegalli futbolcuyla prensipte anlaşmaya vardı. Ndiaye Bordo-Mavili formayı giymeyi kabul ederken, lig biter bitmez imzaların atılacağı belirtildi.

TAKAS ARTI PARA FORMÜLÜ

1 senelik sözleşmesi kalan Ndiaye’nin bonservisi ise takas artı para formülüyle alınacak. Trabzonspor’un Başkent ekibinde kiralık oynayan Aykut Demir’in yanı sıra bazı oyuncuları Osmanlıspor’a önereceği, üzerine de para ödeyeceği öğrenildi.

2 sezondur Osmanlı’da müthiş bir performans sergileyen ve oyun tarzıyla klasik bir 10 numaranın dışına çıkan Ndiaye, hem forvet arkasında hem de merkezde görev yapabiliyor.