Trabzonspor'un kombine fiyatları

Trabzonspor'da 2017-2018 sezonunda iç saha maçlarında geçerli olacak sezonluk kombine kartların satışları başladı.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 10 kategoride satışa sunulan kombine kartların fiyatları şöyle:

Platinum B Blok 7 bin lira, Platinum A-C Blok 6 bin 500 lira, VIP Gold 5 bin lira, VIP Silver 4 bin lira, kategori 1 (Batı 1) bin 500 lira, kategori 2 (Batı 2) bin 200 lira, kategori 3 (Doğu 1) bin 100 lira, kategori 4 (Doğu 2) 900 lira, kategori 5 (Doğu 3) 700 lira ve kategori 6 (kale arkaları) 400 lira.