Trabzonspor'un yurt dışı kampı sona eriyor

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Cenk Gönen ilk maçında 3 gol yedi

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Emre Çolak hazırlık maçında iki gol attı

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Başakşehir'den, Roma'ya transfer olan milli futbolcu herşeyi A'dan Z'ye kaleme aldı

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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Fatih Terim’e verilecek tazminat hakkında şöyle konuştu

1 F.Bahçe Fatih Terim'e tazminat ödenmesine karşı çıktı Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fatih Terim'in istifa ettiğini, bu yüzden kendisine tazminat ödenmemesi gerektiğini söyledi.

2 Hagi'nin Monaco'ya attığı golün aynısını attı - İZLE 15 yaşaltı kategorisinde futbol oynayan Darren Hyland'ın attığı nefis gol, akıllara G.Saray'ın efsane ismi Hagi'yi getirdi.

3 Beşiktaş'ta stoper adayları Şenol Güneş, Las Palmas ile oynanan hazırlık maçında yaşanan defans hatalarının ardından, acilen stoper alınmasını istedi.

4 Van Persie Feyenoord'la anlaştı Hollanda basını Van Persie'nin Feyenoord ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı.

5 Lucescu'dan yönetime Tudor raporu Mircea Lucescu, Galatasaray Genel Sekreteri Can Topsakal’a Igor Tudor hakkında "iştahlı ancak bazı konularda kendini geliştirmeli" dedi.

6 Trabzonspor Burak ve Serdar ile her konuda anlaştı 50. yılında şampiyon olmak isteyen Trabzonspor'da yönetim, forvet ve stoper transferlerinde mutlu sona ulaştı.

7 Felipe Melo'nun sözleşmesi feshedildi Rakibini yumrukladığı için 6 maç ceza alan ve taraftarlarla arası bozulan Melo, Palmeiras'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

8 Rüştü Reçber'den Fatih Terim'e dava Rüştü Reçber'in avukatı Nail Gönenli, Terim'in Reçber için açtığı dava sonrası kendilerinin de suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

9 Türkiye hentbolda İşitme Engelliler Olimpiyat şampiyonu Samsun'da düzenlenen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları erkek hentbol finalinde Türkiye, Rusya'yı yenerek şampiyon oldu.