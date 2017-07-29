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Trabzonspor'un yurt dışı kampı sona eriyor

Trabzonspor’un, Slovakya’da gerçekleştiği 2. etap kamp çalışmaları yarın sona eriyor.

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Trabzonspor'un yurt dışı kampı sona eriyor

Trabzonspor'un 19 Temmuz'da başlayan Slovakya kampı yarın sona erecek. Bordo-mavili ekip, yurt dışı kampındaki 6. ve son hazırlık maçında yarın Hollanda 1. Lig temsilcisi Heerenveen'le yapacak.

YURT DIŞI KAMPI BİTİYOR

Sezon hazırlıkları kapsamında 2 Temmuz'dan başlayarak Macaristan'da 15 günlük kamp çalışmaları gerçekleştiren, 19 Temmuz'da Slovakya'ya geçen bordo-mavililer, toplam 29 günlük yurt dışı kampını tamamlayacak.

HEEREVEEN'LE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

Karadeniz ekibi, yurt dışı kampındaki 6. ve son hazırlık maçında yarın Hollanda 1. Lig temsilcisi Heerenveen'le karşılaşacak. Bordo-mavililer, TSİ 19.30'da başlayacak karşılaşmanın ardından özel uçakla Trabzon'a dönecek.

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