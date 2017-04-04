Trabzon'un gençlerinden 26 haftada 200 gol

Türkiye U14 Gelişim Ligi'nde 26.hafta itibariyle eşine az rastlanır bir tablo ortaya çıktı.

72 PUANLA LİDERLER

4.bölge grubunda 72 puanla lider durumda olan Trabzonspor U14 takımı son olarak 26 Mart'ta oynadığı Çorum Belediyespor maçını 7-0 kazandı ve 26 hafta sonunda tam 200 gole ulaştı.

Zirvede en yakın rakipleri Çaykur Rizespor'a 14 puan fark atan bordo mavili minikler maç başına 7,6 gol ortalamasıyla ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Aynı yaş grubunda mücadele eden Fenerbahçe 101, Galatasaray 109 ve Beşiktaş 104 golde kalırken Trabzonspor'un minikleri bu sayıyı 2'ye katladı.

26 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen bordo mavililer 23 galibiyet 3 beraberlik alırken kalesinde sadece 12 gol gördü ve 188 averaj yaptı.

İŞTE TRABZONSPOR'UN EN FARKLI SKORLARI

Pazarspor 0-24 Trabzonspor

Trabzonspor 18-0 Pazarspor

Trabzonspor 17-0 Orduspor

Orduspor 0-14 Trabzonspor

Giresunspor 0-13 Trabzonspor

Trabzonspor 9-1 1461 Trabzon

Trabzonspor 10-1 Samsunspor

Tokatspor 0-8 Trabzonspor