Trabzon'un hedefinde Burak Yılmaz var

Artık gelenek olduğu üzere sosyal medya üzerinden Çin'deki futbol elçimize seslenen Bordo-Mavililer'in bu ilgisine golcünün de karşılıksız kalmaması, iddiaları kanıtlar nitelikteydi.

BAŞKAN MESAJI VERDİ

Üzerine bir de Başkan Muharrem Usta'nın attığı, "Yarım bırakmak yok" tweeti heyecanı doruk noktaya ulaştırdı. Devre arasında da gündeme gelen Burak Yılmaz transferinin gerçeğe dönüşmesini sağlayacak şartlara gelince.

Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal'ın yıldız futbolcuyu arayıp görüşeceği öğrenildi. Oyuncuya, yine popüler deyimle, 'Come to Trabzon' (Trabzon'a gel) denilecek.

Birçok yıldızla yüz yüze görüşerek ikna eden Usta'nın, "Gel 50. yılda şampiyonluğa oynayacak efsane kadroda yer al, tarihe geç" mesajlarını ileteceği belirtildi.

ÇİN'E UYUM SAĞLAYAMADI

Karadeniz ekibinin kurmayları, 50. yılda taraftarın takımda görmeyi çok istediği bir yıldızı daha kadroya dahil ederek motivasyonu yükseltmenin peşinde.

Trabzon'da çok iyi izler bırakan, gol krallığı yaşayan, adeta yeniden doğan Burak Yılmaz'ın da Bordo-Mavililer'e karşı ciddi bir sempati duyduğunu bilmeyen yok. Kulübünü ikna edecek Burak Yılmaz, Çin'de yaklaşık 6 milyon Euro (24 milyon TL) kazanıyor.

Ancak deneyimli oyuncunun bir türlü buradaki yaşama tam anlamıyla uyum sağlayamadığı da biliniyor. En kısa tatilde bile soluğu Türkiye'de alan golcünün kulübünü bu gerekçelerle ikna etmesi planlanıyor.

Bu durumda alacağı ücretin bir kısmı Trabzonspor bir bölümü de Beijing Guoan tarafından karşılanacak.