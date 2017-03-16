Trabzonspor-G.Saray maçını Halis Özkahya yönetecek

Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımı olan Trabzonspor, Tudor yönetiminde zirveden uzaklaşmak istemeyen Galatasaray'ı konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan bu kritik maçı Halis Özkahya yönetecek.
İşte Süper Lig'de 25. hafta oynanacak maçların hakemleri:
Fenerbahçe - Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
Kasımpaşa - Osmanlıspor: Halil Mutlu Meler
Kayserispor - Gaziantepspor: Hüseyin Gökçek
Adanaspor - Akhisar: Bülent Yıldırım
Trabzonspor - Galatasaray: Halis Özkahya
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
Başakşehir - Kardemir Karabükspor: Özgür Yankaya
Bursaspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Antalyaspor - Beşiktaş: Mete Kalkavan