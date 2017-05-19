Transferde son söz Şenol Güneş'in

Şimdiye kadar scout ekibinin izlediği oyuncuları, daha sonra Başkan Fikret Orman takip ediyordu. Diğer yöneticilerin de gözetim altına aldığı isimler hakkında Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sadece görüş alınıyordu. Olumsuz bir dönüş olsa bile transfer kararı verilebiliyordu.

Ancak yönetim gelecek sezondan itibaren tarzını değiştirme kararı aldı. Yeni dönemde transferde son karar mercii Şenol Güneş olacak. Tercihleri tecrübeli hoca yapacak.

HATALAR DA MİNİMİZE EDİLECEK

Yönetim, scout ekibi tarafından izlenen isimlerin listesini en son Teknik Direktör Şenol Güneş'in önüne koyacak. Bütün kriterler tutsa bile Şenol Güneş'in onay vermediği isimler alınmayacak.

Son dönem yapılan transfer- lerde yaşanan 'sapmalar' nedeniyle yönetimin bu yönteme gittiği öğrenildi. Özellikle çok ciddi bir yatırım yapılan Matej Mitrovic'ten verim alınamaması nedeniyle tecrübeli teknik adamın son kararda etkin olmasına karar verildi.

HOCANIN KAFASI RAHAT OLACAK

Bu yöntemle Şenol Güneş'in kafasındaki sisteme uygun oyuncuların alması için de imkan verilecek. Yönetimin bu konudaki görüşü ise şöyle: "Bazen çok kaliteli oyuncular alınsa da hocanın sistemine uymadığı zaman olumlu geri dönüşler olmayabiliyor. Daha kompakt bir yapı düşünülerek transferlerin yapılması için bu yöntem sağlıklı sonuçlar verecektir... Hocanın da yönetimin de kafası bu şekilde rahat olacaktır. Hoca son kararı verecek."