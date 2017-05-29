Trenle 7.5 gün süren deplasman

Gelecek sezon Zenit'i uçakla 10 saatlik deplasman bekliyor. Şehrin karayoluyla Krasnodar'a mesafesi 9 bin, Moskova'ya da 8 bin 300 kilometre.

7 SAAT FARK VAR

Rusya'da en üst lig olan Premier Lig'de gelecek sezon mücadele edecek takımlar belli oldu. Bu sezon Premier Lig'de 13. olup alt lig dördüncüsü SKA-Khabarovsk ile play-out oynayan Orenburg, golsüz biten iki maçın ardından 5-3'lük penaltılarla kaybetti.

Gelecek sezon Premier Lig'de oynama hakkı elde eden SKA-Khabarovsk, Rusya'nın en doğusunda ve Çin sınırına 25 kilometre mesafede bir kent. Başkent Moskova'dan uçuş süresi 7 saat 45 dakika. Zenit takımının şehri St. Petersburg'dan buraya yaklaşık 10 saatte uçuluyor. St.Petersburg ile Khabarovsk arasındaki saat farkı da 7 saat.

TRENLE 7,5 GÜNLÜK YOLCULUK

Khabarovsk, karayoluyla Krasnodar'a 9 bin kilometre mesafede... Bu yolu arabayla kat etmek 113 saat (4 gün, 17 saat), trenle ise iki aktarmayla 7 gün 9 saat sürüyor.