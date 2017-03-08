Tribüne yollanan Tudor'a bir ceza daha geliyor

Antalyaspor maçında aleyhte verilen faul kararına sinirlenip önce malzeme çantasını tekmeleyen ardından da dördüncü hakem Hakan Ceylan’ı hafifçe ittiren İgor Tudor’un eylemleri hakem raporlarına yansıdı.
1 MAÇ CEZA ALACAK
Hukuk Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından İgor Tudor, PFDK’ya sevk edildi.
1 maç ceza alması beklenen Hırvat hoca, TT Arena’daki G.Birliği karşılaşmasında yine tribüne çıkacak.
Tudor’un yokluğunda yardımcıları Hari Vukas ile Ayhan Akman kulübede yer alacak. Öte yandan Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu da PFDK’lık oldu.