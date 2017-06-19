Milan'ın genç kalecisi Donnarumma İtalya U21 maçında şok bir protesto ile karşılaştı.

PANKART AÇIP SAHTE DOLAR FIRLATTILAR

Geçtiğimiz günlerde Milan ile sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan Donnarumma'ya Milan taraftarları tepki gösterdi.

Donnarumma'ya sahte dolarlar fırlatan taraftarlar tribünde 'Dollarumma' pankartı açtı.

Tribünlerden Donnarumma'ya dolar fırlatıldı - İZLE

GÖKHAN GÖNÜL'E DE ATILMIŞTI

Bilindiği üzere Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeyen ve sarı-lacivertli takımdan ayrılıp Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e de Kadıköy tribünlerinden sahte dolar fırlatılmıştı.