TT Arena'da 859 milyon liralık derbi

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi, toplam değeri 859 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak.

BEŞİKTAŞ'IN DEĞERİ 478 MİLYON LİRA

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerinde, Süper Lig'in en pahalı ikinci takımı konumunda bulunan Beşiktaş'ın tahmini piyasa değeri 478 milyon lira gösterildi.

CİMBOM'UN DEĞERİ 381 MİLYON LİRA

Ligde en pahalı üçüncü takım olarak belirtilen Galatasaray'ın tahmini piyasa değeri ise 381 milyon lira.

EN PAHALISI MUSLERA

En değerlisi Muslera İki takımda forma giyen futbolcular kıyaslandığında ise en değerli isim olarak Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ön plana çıkıyor.

Aynı zamanda Süper Lig'in en değerli futbolcusu olarak değerlendirilen Uruguaylı kalecinin tahmini piyasa değeri 53,3 milyon lira gösterildi.

Galatasaray'ın Hollandalı yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in değeri 34,3 milyon lira olarak belirtilirken, Portekizli Armindo Bruma'ın değeri 30,5 milyon, Alman Lukas Podolski'nin değeri 22,8 milyon, Eren Derdiyok'un değeri de 21 milyon lira olarak tahmin edildi.

OĞUZHAN'IN PİYASA DEĞERİ 47 MİLYON LİRA

Beşiktaş'ın en değerlisi Oğuzhan Beşiktaş'ta orta sahada görev alan milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, verilerde takımın en değerli oyuncusu olarak yer aldı.

Oğuzhan Özyakup'un piyasa değeri 47,6 milyon lira gösterilirken, siyah-beyazlı ekibin devre arasında kiralık renklerine dahil ettiği ancak sakatlığı nedeniyle henüz takıma dahil olmayan Senagalli Demba Ba da 45,7 milyon liralık değeriyle ikinci sırada bulundu.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın piyasa değeri 38 milyon, Cenk Tosun'un değeri 34,3 milyon, Caner Erkin'in değeri de 28,5 milyon lira olarak gösterildi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Semih, Chedjou, Hakan, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Adriano, Atiba, G.İnler, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Cenk