TT Arena'da derbi hazırlığı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

BİLET SATIŞI MAÇA KADAR DEVAM EDECEK

Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi şu ana kadar yaklaşık 25 bin bilet satışı gerçekleşti. Biletlerin satışına maç günü de devam edileceği belirtildi. Sarı-kırmızılı kulüp sezon başında 17 bin kombine satmıştı ancak kombine bilet sahiplerinin maçlara katılım oranı %50 civarında kalmıştı. Derbide bu oranın da artması bekleniyor.

Deplasman yasağının kalkmasıyla birlikte yaklaşık 2500 Fenerbahçe taraftarının derbiyi TT Arena'da takip edeceği ifade ediliyor. Karşılaşma öncesi TT Arena'nın etrafında geniş güvenlik önlemleri alınacak. Fenerbahçeli taraftarların ve takım otobüslerinin stada geliş-gidişi sırasında bağlantı yollarından bazıları kısa süreli olarak kesilecek.