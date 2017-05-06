Karatede madalyalar peş peşe geliyor

Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele eden sporcularımız ülkemize madalya kazandırmaya devam ediyor.
TUBA VE UĞUR'DAN ALTIN MADALYA
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Tuba Yakan, İtalyan rakibi Sara Cardin'i yenerek altın madalya kazandı.
52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, Makedon rakibi Berat Jakupi'yi yenerek üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.
MELTEM'DEN GÜMÜŞ MADALYA
52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite artı 68 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Meltem Hocaoğlu, gümüş madalya kazandı.
3 BRONZ MADALYA KAZANDIK
52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 68 kiloda Hafsa Şeyda Burucu, kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban ve erkekler kumite 75 kiloda Erman Eltemur bronz madalya kazandı.