Tudor 150 bin Euro'ya serbest

Kayserispor mağlubiyeti sonrası Jan Olde Riekerink'in yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Galatasaray yönetiminin hedeflerinden biri Igor Tudor.
TUDOR ADAYLAR ARASINDA
Karabükspor'un başında harikalar yaratan Hırvat teknik adama taraftarın ilgisini bilen sarı-kırmızılı idareciler, Igor Tudor'u gözüne kestirdi.
Sezon sonu sona erecek sözleşmesini sadece 150 bin Euro karşılığı feshetme şansı bulunan Hırvat teknik adam, eşinin doğumu için gittiği Zagreb'den gelişmeleri takip ediyor.
Galatasaray'ın Riekerink ile resmi olarak yollarını ayırmasından sonra Tudor'un kapısını çalabilir.