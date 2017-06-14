Tudor 2 ismi kadroda görmek istemiyor

Önümüzdeki sezona iyi bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu başka kulüplerde kiralık olarak geçiren futbolcular arasında seçim yapıyor.

TARIK VE DONK KAMPTA OLMAYACAK

Teknik Direktör Igor Tudor, kiralık gittiği Real Betis’te hayal kırıklığı yaratan Donk ile yine Eskişehir’den dönecek olan Tarık Çamdal’ı kamp kadrosuna dahil etmeyecek.

EMRAH'I TUDOR İSTİYOR

Hırvat teknik adam, kiralık gittiği Fortuna Sittard’ta oynadığı futbolla güzel işler çıkaran Emrah Başsan'ı ise kampta kampta görmek istedi.