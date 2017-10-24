Tudor 3'lü savunmadan memnun

Hırvat teknik adam, Trabzonspor maçına da üçlü defans hattıyla çıkmayı düşünüyor.
TRABZON MAÇINDA DA 3'LÜ SAVUNMA
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, üçlü savunma hattından memnun kaldı. Hırvat teknik adam, Trabzonspor maçına da Fenerbahçe derbisindeki kurguyla çıkmayı planlıyor. Tudor, derbide Serdar Aziz'in sakatlığı dakikaya kadar oyunun hakimi oldukları görüşünde.
Trabzonspor maçının taktik çalışmalarına henüz başlamayan Galatasaray'da Tudor, 3 stoperi birlikte kullanabilir. Sarı-kırmızılılarda kritik karşılaşma öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.