Tudor 4 genci kampa götürecek

Tudor, Galatasaray’ın yaz kampına 17 yaşındaki 4 futbolcuyu götürme kararı aldı.

Sarı-kırmızılılarda, Atalay Babacan (Orta saha-on numara), Ozan Kabak (Stoper), Yunus Akgün (Forvet), Abdussamed Karnucu’nun (Önlibero) Tudor’un kafilede görmek istediği futbolcular olduğu öğrenildi.

PROFESYONEL SÖZLEŞME YAPILDI

Yönetim de Hırvat teknik adamın raporu doğrultusunda bu futbolcuları profesyonel yaptı. Sözleşmelerinin tescil olması için de 17 Haziran’ın beklendiği bildirildi. Böylece 19 Haziran’da sezonu açıp 28 Haziran’da yurt dışı kampı için Slovakya’ya gidecek olan Cim-Bom’da Tudor, altın jenerasyon olarak gösterilen 2000 doğumlu 4 isme de şans vermiş olacak.

Bir taraftan transferdeki belirsizliği ve alınacak isimlerle ilgili sürecin uzaması, diğer tarafta da takımda birçok futbolcuyla yolların ayrılacak olmasından dolayı UEFA Avrupa Ligi’nde yapacakları ön eleme maçlarında kadro sıkıntısı baş gösteren sarı-kırmızılılarda Tudor bu futbolculardan yararlanmayı da planlıyor. Hırvat teknik adamın sezon içerisinde de bu oyunculardan 1-2’sinin sürekli olarak kendileriyle beraber olmasını istediği belirtildi.