Tudor Alen Halilovic'i istedi

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray'da Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün Hamburg seferinin nedeni ortaya çıktı. Ergün'ün Hamburg'dan Galatasaray'a istediği oyuncu: Alen Halilovic.

TUDOR'DAN OLUMLU RAPOR

Savunmanın arkasına sarkabilecek, hızlı bir hücum oyuncusu daha isteyen Tudor, Halilovic’in ismini verdi. Sneijder’in maçı için Amsterdam’a gitmeden önce Hamburg’a uğrayan Cenk Ergün burada Halilovic’in menajerinden bilgi aldı. Hırvat oyuncu geçen yıl Las Palmas’ta kiralık oynadı.

Alen Halilovic'in tanıtım videosu - İZLE



BARCELONA'YA TRANSFER OLMUŞTU

18 Haziran 1996 doğumlu Hırvat Oyuncu kariyerine ülkesinin Dinamo Zagreb takımında başladı. Burada gösterdiği performansla 2014'te Barcelona'ya transfer olan Halilovic, A takımda sadece 1 kez şans bulabildi.

Katalan Devi Genç yıldızını 2015-2016 sezonunda daha fazla forma şansı bulabileceği Sporting Gijon'a kiraladı ve Halilovic burada 37 maç 5 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu.

2016-2017 sezonu öncesi Hamburg'a transfer olan Halilovic, sezonun ilk yarısında Hamburg'la 7 maçta yer alabilince kiralık olarak Las Palmas'ın yolunu tuttu ve 18 maça çıktı 2 de asist yaptı.