Tudor Asamoah'ı istedi

Younes Belhanda'nın dışında orta alana iki takviye daha isteyen teknik direktör Igor Tudor'un Juventus formasını giyen Kwadwo Asamoah'ın ismini yönetime verdiği öğrenildi.

BONSERVİSİ 8 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi bunun üzerine Ganalı yıldız için temaslara başladı. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, İtalyan deviyle 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah'ın menajeriyle temasa geçti.

Juventus'tan yeni sözleşme teklifi almayan 28 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma bulacağı bir takıma transfer olmak istediği belirtiliyor. İtalyan kulübünün Asamoah'ın bonservis ücretini 8 milyon Euro olarak belirlediği de ifade ediliyor.