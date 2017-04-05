Tudor: Benim için yıldız Josue'dir

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor maçında ilk 11’de görev verdiği Josue’yi göklere çıkarırken, bu futbolcunun bonservisinin alınmasını istedi.

TUDOR'UN GÖZÜNE GİRDİ

Adanaspor karşılaşmasında sahanın en çok koşan ismi olan 26 yaşındaki futbolcuyu mücadelesinden dolayı tebrik eden Tudor’un yöneticilere, “Josue çok karakterli bir oyuncu. Milli maçlar için verilen arada bunu çok iyi gördüm. Ne bir antrenman aksattı ne de çalışmalarda ciddiyetsiz göründü. Bu tarz futbolcuları seviyorum. Benim için yıldız Josue’dir” ifadelerini kullandığı belirtildi.

"FORMAYI HAK EDİYOR"

Futbolcunun takımda hiç sorun yaratmadığına dikkat çeken Hırvat teknik adamın, “Aslında formayı en çok hak eden isimlerin başında geliyor. Oynamasa dahi bunu sorun etmek yerine daha fazla motive oluyor. Üstelik teknik kapasitesi ve oyun zekası yüksek bir isimden bahsediyoruz. Josue bunların yanına mücadele ve konsantrasyonu da ekliyor” diye değerlendirdiği belirtildi.